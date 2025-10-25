На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В подполье сообщили об около 20 взрывах в Кировоградской области

Подпольщик Лебедев: в Кировоградской области произошли взрывы на нефтебазе
Одесское Городское Управление ГСЧС Украины

Российские военнослужащие нанесли удары по складам с оружием и нефтебазе в Кировоградской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Он рассказал, что на территории региона произошли около 20 взрывов. После этого была зафиксирована сильная детонация на складе с вооружениями.

«Помимо этого, известно, что уничтожена нефтебаза ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») и сами склады вооружения в районе локомотивного депо. После удара пропали электричество и связь», — отметил Лебедев.

Координатор подполья уточнил, что пораженный склад располагался на одном из узловых железнодорожных пунктов. Речь идет об объекте, связывающем Причерноморье с восточной частью подконтрольных Киеву территорий.

Также, по данным агентства, бойцы Вооруженных сил РФ ударили по местам дислокации украинских солдат и иностранных наемников в Одесской области. В Харьковской области были поражены площадка для ремонта бронетехники ВСУ, ангар и склад с боеприпасами. В городе Сумы после взрывов зафиксировали повреждение инфраструктуры снабжения украинских формирований.

Ранее российские войска нанесли удар по одному из главных портов Украины.

