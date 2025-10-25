ВС РФ ответили на атаки Украины на российские гражданские объекты

Вооруженные силы РФ в ответ на атаки на гражданские объекты на российской территории нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, операция была проведена в ночь на 25 октября.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что все цели были успешно поражены.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась повреждена плотина водохранилища. Глава российского субъекта допустил, что украинские войска могут нанести еще один удар по объекту, чтобы разрушить его. Если это произойдет, под угрозой подтопления окажутся пойма реки со стороны Харьковской области и несколько улиц населенных пунктов в Белгородской области.

Ранее в Московской области украинский дрон врезался в жилой дом и взорвался.