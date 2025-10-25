На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ ответили на атаки Украины на российские гражданские объекты

Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК на Украине
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ в ответ на атаки на гражданские объекты на российской территории нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, операция была проведена в ночь на 25 октября.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что все цели были успешно поражены.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась повреждена плотина водохранилища. Глава российского субъекта допустил, что украинские войска могут нанести еще один удар по объекту, чтобы разрушить его. Если это произойдет, под угрозой подтопления окажутся пойма реки со стороны Харьковской области и несколько улиц населенных пунктов в Белгородской области.

Ранее в Московской области украинский дрон врезался в жилой дом и взорвался.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами