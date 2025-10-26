На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о бесполезности сделок Украины по вооружениям для фронта

NI: сделка Украины с Saab по производству систем ПВО не изменит ситуацию на фронте
Efrem Lukatsky/AP

Сделка Украины с компанией Saab по совместному производству систем противовоздушной обороны не принесет изменений для ситуации на фронте. Об этом пишет американский журнал The National Interest (NI).

По словам журналистов, подобные сделки представляют собой попытку президента Украины Владимира Зеленского создать видимость бурной деятельности для западных спонсоров.

«Вместо того чтобы пытаться уловками удержать [президента США] Дональда Трампа в этом провальном крестовом походе под названием «конфликт на Украине», Зеленскому стоит прекратить фантазировать и пойти на сделку с [российским лидером] Владимиром Путиным, пока на Украину не обрушится ад», — говорится в сообщении.

15 октября профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Украине пытаются продать вооружение, которого не существует в реальности и которое она не сможет применять. Так он прокомментировал исследование немецкого Института мировой экономики в Киле, показавшее резкое сокращение объемов военной помощи Киеву в июле и августе.

Ранее глава МИД Венгрии назвал абсурдной требуемую Украиной сумму на оружие.

