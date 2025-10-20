Глава МИД Венгрии назвал абсурдной требуемую Украиной сумму на оружие

Украина требует еще €60 миллиардов на оружие. Об этом по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза (ЕС) заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала M1.

По его словам, вместо того, чтобы радоваться новому саммиту РФ и США и возможности сделать «еще один большой шаг к миру», европейские политики продолжают поддерживать продолжение и затягивание войны.

«Сегодня также прозвучал лозунг: нужно отправить на Украину больше денег и оружия», — сказал Сийярто.

При этом глава МИД отметил, что «со временем цифры становятся все более абсурдными».

Незадолго до этого стало известно, что Сийярто считает смехотворными заявления представителей стран ЕС о том, что результаты двустороннего саммита России и США не будут иметь значения, поскольку решения якобы принимаются всем объединением.

Ранее в Венгрии заявили о желании Евросоюза сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште.