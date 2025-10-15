На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Норвежский профессор заявил о попытках продать Украине несуществующее оружие

Профессор Дизен: Украине пытаются продать несуществующее оружие
true
true
true
close
Kin Cheung/AP

Украине пытаются продать вооружение, которого не существует в реальности и которое она не сможет применять. Такое мнение в соцсети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Так он прокомментировал исследование немецкого Института мировой экономики в Киле, показавшее резкое сокращение объемов военной помощи Киеву в июле и августе. Снижение произошло несмотря на инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предполагающую закупки оружия у США для Украины.

«Европа не может вести опосредованную войну против России самостоятельно. Соединенные Штаты продают оружие, которого у них нет, Европе, которая не может себе его позволить, чтобы вооружить Украину, у которой нет сил и средств для его применения», — написал Дизен.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что 15 октября Вашингтон сделает крупное объявление по поводу поставок оружия Украине. Подробностей он не привел, однако ранее и Владимир Зеленский, и Дональд Трамп давали понять, что речь может идти о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета до 2500 км. В руководстве России к этим перспективам относятся крайне негативно, при этом отмечая, что попавшее в руки ВСУ дальнобойное оружие не изменит ситуацию на поле боя.

Ранее в Европе рассказали, кто из окружения Трампа может прекратить поставки Украине.

