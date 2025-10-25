На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о намерении Катара направить миротворцев в Газу

Трамп: Катар направит миротворческие войска в сектор Газа
Suhaib Salem/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о возможном участии Катара в поддержании мира в секторе Газа. Его слова приводит РИА Новости.

«Они сделают это в свое время», — заявил Трамп после встречи с высшим руководством эмирата, комментируя вопрос о перспективе направления катарских миротворческих сил в Газу.

25 октября Трамп провел переговоры с делегацией из Катара на борту своего личного самолета во время промежуточной посадки для дозаправки.

19 октября стало известно, что силы Египта возглавят международный контингент, предназначенный для нормализации обстановки в секторе Газа. В эту миссию также войдут военнослужащие из Азербайджана, Индонезии и Турции. Объединенные силы, наряду с египетскими подразделениями, будут нести ответственность за защиту гражданского населения и предотвращение новых вспышек вооруженного противостояния.

Участие европейских и британских войск в данной операции не предусмотрено. При этом Великобритания сфокусируется на обучении сотрудников палестинской полиции, которым в будущем предстоит поддерживать закон и порядок в регионе.

Ранее Трамп заявил, что посетит сектор Газа.

