Трамп заявил о намерении Катара направить миротворцев в Газу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о возможном участии Катара в поддержании мира в секторе Газа. Его слова приводит РИА Новости.

«Они сделают это в свое время», — заявил Трамп после встречи с высшим руководством эмирата, комментируя вопрос о перспективе направления катарских миротворческих сил в Газу.

25 октября Трамп провел переговоры с делегацией из Катара на борту своего личного самолета во время промежуточной посадки для дозаправки.

19 октября стало известно, что силы Египта возглавят международный контингент, предназначенный для нормализации обстановки в секторе Газа. В эту миссию также войдут военнослужащие из Азербайджана, Индонезии и Турции. Объединенные силы, наряду с египетскими подразделениями, будут нести ответственность за защиту гражданского населения и предотвращение новых вспышек вооруженного противостояния.

Участие европейских и британских войск в данной операции не предусмотрено. При этом Великобритания сфокусируется на обучении сотрудников палестинской полиции, которым в будущем предстоит поддерживать закон и порядок в регионе.

Ранее Трамп заявил, что посетит сектор Газа.