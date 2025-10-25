На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сумской области уничтожили скопление военнослужащих ВСУ при построении

ВС России нанесли удар по военным ВСУ в Сумской области во время построения
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские подразделения нанесли удар по скоплению военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время построения личного состава в Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, инцидент произошел в районе Дмитровки Сумской области вблизи границы с Россией. По его словам, командование бригады регулярно проводило построения на передовой с последующей публикацией фотоотчетов в социальных сетях.

«Это не могло быть не замечено российской разведкой, и в один прекрасный день по построению был нанесен комбинированный удар «Геранями» и артиллерией», — заявил источник.

Многие из военнослужащих скончались позже в госпиталях.

В марте несколько украинских пабликов, поддерживающих ВСУ, заявили о массовой гибели военных в результате удара российской ракеты «Искандер» по полигону в Днепропетровской области. Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предположил, что удар пришелся на момент построения личного состава.

Ранее сообщалось, что полковник ВСУ отправлял на передовую необученных солдат.

