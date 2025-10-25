Полковник Дмитрий Волошин, недавно назначенный командующим группы войск «Курск» в составе ВСУ, «признался», что направлял на передовую необученных военнослужащих, стремясь заручиться поддержкой и получить одобрение главкома Александра Сырского. Об этом сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах.

По словам собеседника, Волошин допустил огромные потери в 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ во время вторжения в Курскую область. Сырский же не раз посещал ее тренировочные лагеря, и на этапе подготовки операции между ним и полковником установили тесные связи.

Как считает источник, Волошин понимал, что ситуация в Курской области «добьет бригаду», но Сырский смог убедить комбрига, что сам за все понесет ответственность.

«Неподготовленный личный состав комбриг бросал сразу на убой. Естественно, всю вину он сваливал на младший офицерский состав, который сам же и готовил», — рассказал собеседник агентства.

После провала операции Сырский, как утверждают силовые структуры, оценил «лояльность» Волошина и назначил его командующим 8-м корпусом десантно-штурмовых войск.

Ранее Сырский назвал число стран, участвующих в закупках оружия для Киева.