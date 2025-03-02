На Украине сообщили о массовой гибели солдат после удара «Искандера»

На Украине подтвердили гибель солдат ВСУ после удара «Искандера» по полигону

Несколько украинских пабликов, поддерживающих ВСУ, заявили о массовой гибели военных в результате удара российской ракеты «Искандер» по полигону в Днепропетровской области. Об этом пишет издание «Страна.ua», отмечая, что официального подтверждения от властей Украины нет.

Военные Telegram-каналы назвали произошедшее «большой трагедией, о которой все молчат».

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предположил, что удар пришелся на момент построения личного состава. По его словам, причиной инцидента стала «халатность офицеров», приведшая к многочисленным жертвам. В течение дня в Днепропетровской области несколько раз объявляли воздушную тревогу, однако о попадании в военный объект официально не сообщалось.

1 марта министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли высокоточный удар по полигону ВСУ «Новомосковский» в Днепропетровской области. В операции был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», поразивший скопление личного состава украинской армии. По данным Минобороны, ликвидировано до 150 украинских военнослужащих, среди которых, по предварительной оценке, до 30 иностранных наемников, проходивших подготовку на полигоне.

Ранее в подполье рассказали о поражении гостиницы в Полтаве, где находились ВСУ.