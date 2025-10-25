Стало известно о планах Трампа по созданию «золотого» флота

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет создать обновленный военно-морской флот, который уже получил неофициальное название «золотой» в среде ВМС. О намерениях главы Белого дома сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в состав нового флота войдет как ряд крупных боевых кораблей, обладающих усиленным ракетным вооружением с увеличенной дальностью поражения, так и более компактные суда, например, корветы.

На данный момент американский флот насчитывает 287 кораблей, в основном эсминцы, крейсеры, авианосцы, десантные корабли и подводные лодки. Параллельно ведется разработка нового класса фрегатов.

Сообщается, что Трамп не доволен текущим состоянием ВМС США. В связи с этим он лично принимает участие в обсуждениях и планах модернизации флота, проводя встречи с представителями военно-морских сил. По словам одного из участников переговоров, основная цель — создание кораблей, оснащенных современными ракетами и вооружением, способным поражать цели на больших дистанциях.

Ранее адмирал ВМС США заявил о кризисном положении флота.