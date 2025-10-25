На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах Трампа по созданию «золотого» флота

WSJ: Трамп хочет создать «золотой» военный флот США
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет создать обновленный военно-морской флот, который уже получил неофициальное название «золотой» в среде ВМС. О намерениях главы Белого дома сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в состав нового флота войдет как ряд крупных боевых кораблей, обладающих усиленным ракетным вооружением с увеличенной дальностью поражения, так и более компактные суда, например, корветы.

На данный момент американский флот насчитывает 287 кораблей, в основном эсминцы, крейсеры, авианосцы, десантные корабли и подводные лодки. Параллельно ведется разработка нового класса фрегатов.

Сообщается, что Трамп не доволен текущим состоянием ВМС США. В связи с этим он лично принимает участие в обсуждениях и планах модернизации флота, проводя встречи с представителями военно-морских сил. По словам одного из участников переговоров, основная цель — создание кораблей, оснащенных современными ракетами и вооружением, способным поражать цели на больших дистанциях.

Ранее адмирал ВМС США заявил о кризисном положении флота.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами