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Адмирал ВМС США заявил о кризисном положении флота

Адмирал ВМС США Коудл заявил о кризисном состоянии флота на слушаниях в сенате
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Noel Celis/AP

Военно-морские силы США находятся в кризисном положении, вызванном многолетним сокращением флота, упадком судостроения и задержками ремонтов, заявил адмирал ВМС США Дэрил Коудл. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на фоне того, как Китай наращивает военно-морскую мощь, а вероятность конфликта между равными по силе флотами растет с каждым днем, становятся очевидными последствия ошибочных решений, которые были приняты десятилетиями назад.

В рамках слушаний комитета сената США по вооруженным силам Коудл представил план восстановления флота, который включает в себя достижение полной боеготовности, а также масштабную модернизацию с использованием модульных платформ.

До этого генерал-лейтенант ВВС Алексус Гринкевич заявил, что российский флот является самым боеспособным в Каспийском и Черном морях.

Он добавил, что флот РФ обладает повышенным контролем над Северным морским путем за счет географического расположения России, и это позволяет стране оперативно наращивать преимущество в регионе, вводя в эксплуатацию новые боевые корабли.

Ранее в США раскрыли преимущества новой российской подлодки, названной «Черной дырой».

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