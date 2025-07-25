Адмирал ВМС США Коудл заявил о кризисном состоянии флота на слушаниях в сенате

Военно-морские силы США находятся в кризисном положении, вызванном многолетним сокращением флота, упадком судостроения и задержками ремонтов, заявил адмирал ВМС США Дэрил Коудл. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на фоне того, как Китай наращивает военно-морскую мощь, а вероятность конфликта между равными по силе флотами растет с каждым днем, становятся очевидными последствия ошибочных решений, которые были приняты десятилетиями назад.

В рамках слушаний комитета сената США по вооруженным силам Коудл представил план восстановления флота, который включает в себя достижение полной боеготовности, а также масштабную модернизацию с использованием модульных платформ.

До этого генерал-лейтенант ВВС Алексус Гринкевич заявил, что российский флот является самым боеспособным в Каспийском и Черном морях.

Он добавил, что флот РФ обладает повышенным контролем над Северным морским путем за счет географического расположения России, и это позволяет стране оперативно наращивать преимущество в регионе, вводя в эксплуатацию новые боевые корабли.

Ранее в США раскрыли преимущества новой российской подлодки, названной «Черной дырой».