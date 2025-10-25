ВС России поразили комплектующие «Нептуна» и цеха по производству дронов Украины

Российские военнослужащие поразили пусковую установку и комплектующие ракетного комплекса «Нептун», а также цеха по производству дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака проводилась с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и сил артиллерии.

В ходе наступления на линии боевого соприкосновения было нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 154 районах.

25 октября военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска охватывают Северск в Донецкой народной республике с трех направлений. По его словам, на прошедшей неделе ВС России вели планомерный охват украинской группировки в Северске.

18 октября Марочко сообщал, что освобождение российской армией села Песчаное в Харьковской области снизит количество ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум округам Луганской Народной Республики (ЛНР) — Троицкому и Сватовскому.

Ранее российская армия почти полностью выбила ВСУ из Новоселовки.