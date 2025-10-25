Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Радченко призвал солдат сдаваться в плен и не рисковать жизнью ради украинского лидера Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС.

«Парни, лучше сдайтесь в плен. Будет лучше. Жизнь свою сохраните, не умирайте за интересы Зеленского», — заявил он.

Военнослужащий рассказал, что его мобилизовали несмотря на проблемы со здоровьем, после чего в течение месяца он проходил подготовку в поселке Гончаровское в Черниговской области. Радченко объяснил, что украинская сторона не может добиться результата на линии боевого соприкосновения из-за недостатка численности войск. По его словам, несмотря на трудности с личным составом командиры требует от подчиненных выполнения всех поставленных целей.

21 октября Верховная рада Украины одобрила проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в стране с 5 ноября на 90 дней, то есть до 3 февраля следующего года. Документы для вступления в силу должны подписать спикер Рады Руслан Стефанчук и украинский президент Владимир Зеленский.

