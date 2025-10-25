На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Воронежской области заявил об уничтожении БПЛА над регионом

Губернатор Гусев: четыре БПЛА ВСУ уничтожены в Воронежской области
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Четыре украинских беспилотника были уничтожены в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Дежурными силами [противовоздушной обороны] ПВО в одном районе и одном городском округе Воронежской области было обнаружено и уничтожено не менее четырех беспилотных летательных аппаратов», — поделился глава региона.

Он также добавил, что в регионе отменена угроза удара БПЛА в Воронеже, Борисоглебске и Бутурлиновском районе.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в Telegram-канале, что в Тосненском и Киришском районах работает система противовоздушной обороны.

В ночь на 25 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» в регионе.

Незадолго до этого в в министерстве обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 24 октября уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа над четырьмя регионами России.

Ранее беспилотник попытался атаковать Москву.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами