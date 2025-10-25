Глава Воронежской области заявил об уничтожении БПЛА над регионом

Губернатор Гусев: четыре БПЛА ВСУ уничтожены в Воронежской области

Четыре украинских беспилотника были уничтожены в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Дежурными силами [противовоздушной обороны] ПВО в одном районе и одном городском округе Воронежской области было обнаружено и уничтожено не менее четырех беспилотных летательных аппаратов», — поделился глава региона.

Он также добавил, что в регионе отменена угроза удара БПЛА в Воронеже, Борисоглебске и Бутурлиновском районе.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в Telegram-канале, что в Тосненском и Киришском районах работает система противовоздушной обороны.

В ночь на 25 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» в регионе.

Незадолго до этого в в министерстве обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 24 октября уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа над четырьмя регионами России.

Ранее беспилотник попытался атаковать Москву.