В Пензенской области ввели план «Ковер»

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в Telegram-канале о введении плана «Ковер» в регионе.

«Над рядом районов области введен план «Ковер»», — сказано в сообщени, опубликованном в 1:10 мск.

В другом посте Мельниченко также заявил о введении в регионе режима беспилотной опасности.

В ночь на 23 октября в Пензенской области также вводился план «Ковер».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотных летательных аппаратов.

Ранее над регионами России уничтожили 21 беспилотник ВСУ.