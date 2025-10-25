Беспилотник попытался атаковать Москву

Собянин сообщил о ликвидации БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел на Москву. Об этом в своем канале в Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Утром 24 октября в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске произошел мощный взрыв. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Позже глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков заявил, что все пострадавшие от атаки БПЛА в Красногорске находятся в сознании. По его словам, власти помогут пострадавшим жителям с ремонтом и предоставят временное жилье.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.