Членов «коалиции желающих» стоит называть «желающими умирать за Украину». Об этом во время выступления перед участниками «Марша мира» заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

По его словам, представители объединения уже создали настоящий военный альянс, называя его «коалицией желающих».

«Желающих отправлять других умирать за Украину», — заявил он.

Орбан отметил, что представители объединения готовы отправить на Украину еще больше оружия и средств, поскольку они объявили конфликт России и Украины «собственной войной» и самостоятельно стали непосредственными участниками боевых действий.

Премьер Венгрии отметил, что «коалиция желающих» оказалась в конфликте «по уши».

До этого он сообщил, что Европа говорит о поддержке Украины, однако на самом деле на повестку дня уже поставлен раздел этой страны.

В сентябре политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отмечал, что Румыния, Польша и Венгрия могут разделить Украину между собой. Для того, чтобы это произошло, отметил политолог, должен произойти полный коллапс Украины.

Ранее в Венгрии обвинили Брюссель в «охоте на ведьм».