На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан заявил, что «коалиция желающих» оказалась «по уши» в конфликте на Украине

Премьер Венгрии Орбан: члены коалиции желающих хотят умереть за Украину
true
true
true
close
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Членов «коалиции желающих» стоит называть «желающими умирать за Украину». Об этом во время выступления перед участниками «Марша мира» заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

По его словам, представители объединения уже создали настоящий военный альянс, называя его «коалицией желающих».

«Желающих отправлять других умирать за Украину», — заявил он.

Орбан отметил, что представители объединения готовы отправить на Украину еще больше оружия и средств, поскольку они объявили конфликт России и Украины «собственной войной» и самостоятельно стали непосредственными участниками боевых действий.

Премьер Венгрии отметил, что «коалиция желающих» оказалась в конфликте «по уши».

До этого он сообщил, что Европа говорит о поддержке Украины, однако на самом деле на повестку дня уже поставлен раздел этой страны.

В сентябре политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отмечал, что Румыния, Польша и Венгрия могут разделить Украину между собой. Для того, чтобы это произошло, отметил политолог, должен произойти полный коллапс Украины.

Ранее в Венгрии обвинили Брюссель в «охоте на ведьм».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами