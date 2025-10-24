На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде назвали фейками «почти все» видео о принудительной мобилизации на Украине

Депутат Рады Потураев: почти все видео о силовой мобилизации на Украине — фейки
Кадр из видео/Telegram

Почти все видеоролики о принудительной мобилизацией на Украине, которые распространяются по сети, являются фейками, созданными при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил глава комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Почти все такие видео — подделка. Почти все! То есть либо сняты не в Украине <...>, либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта. Это просто дипфейки», — сказал депутат.

При этом он добавил, что отдельные случаи нарушения законодательства все-таки случаются. Потураев отметил, что людей, ответственных за принудительную мобилизацию, наказывают в соответствии с законом.

В самом издании поставили под сомнение слова Потураева, отметив, что зачастую наиболее скандальные инциденты, связанные с мобилизацией на Украине и попавшие на видео, подтверждают сами сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов).

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившиеся в отпуске в Днепродзержинске Днепропетровской области, стали свидетелями принудительной мобилизации украинца. Они отбили его и разогнали отряд ТЦК.

Ранее бывший премьер Польши предложил «подарить» Украине сбежавшую молодежь.

Новости Украины
