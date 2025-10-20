Украинские военные, находившиеся в отпуске в Днепродзержинске Днепропетровской области, стали свидетелями принудительной мобилизации украинца. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, военнослужащие ВСУ отбили украинца и разогнали отряд территориального центра комплектования (ТЦК).

«Для тех, кто считает, что здесь одни кастрюли… Чувствуется «всенародная любовь» к «воинам света»», — передает Лебедев слова жителей Днепродзержинска.

На видео, распространенном в интернете, видно, что военные в штатском едут на машине и замечают представителей ТЦК, которые насильно пытаются задержать мужчину, поваленного на землю. При виде украинских военных они разбегаются в стороны, пряча лица за масками или прикрываясь рукой от видеокамеры. Один из представителей ТЦК выходит из микроавтобуса с пистолетом. На что военные требуют его убрать оружие, обвиняя в том, что из-за таких, как они, на фронте гибнут люди.

Ранее на Украине двое мужчин спасли мобилизованного от сотрудников ТЦК.