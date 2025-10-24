На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК возбудил дела по факту атак ВСУ на Белгородскую и Московскую области

Фото очевидца

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую и Московскую области, в результате которых пострадали мирные жители. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Главным следственным управлением СК России по факту атак украинских боевиков на Белгородскую и Московскую области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 октября военные ВСУ с помощью беспилотников атаковали Белгород и другие населенные пункты региона. В результате пострадали более 20 мирных жителей, в том числе дети.

Также, по информации СК, 24 октября украинский дрон атаковал жилой дом в подмосковном Красногорске. При ударе пострадали пять человек, в том числе ребенок, отметили в ведомстве.

Несколькими часами ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 111 дронов Вооруженных сил Украины над территорией РФ. Так, над территорией Краснодарского края уничтожили четыре БПЛА. Больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью (34) и Брянской областью (25). 11 дронов ликвидировали над Калужской областью, десять — в небе над Новгородской областью.

Ранее житель Дагестана из винтовки сбил украинский беспилотник, атаковавший республику.

