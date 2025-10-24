Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 24 октября российские средства ПВО сбили 111 дронов Вооруженных сил Украины над территорией РФ. По данным Минобороны РФ, больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью (34) и Брянской областью (25). 11 дронов ликвидировали над Калужской областью, десять — в небе над Новгородской областью.

Еще по семь объектов перехватили над Белгородской областью и в республике Крым. Пять БПЛА сбили над Тульской областью, четыре — над территорией Краснодарского края. По два дрона уничтожили над Волгоградской и Орловской областями. Кроме того, по одному беспилотнику силы ПВО ликвидировали над Липецкой и Тверской областями, а также в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

Ранее в Домодедово ввели временные ограничения на полеты.