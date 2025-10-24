В Домодедово ввели временные ограничения на полеты

В Домодедово введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Кроме того, ограничительные меры ввели в подмосковном аэропорту Жуковский.

До этого рано утром в трех российских аэропорта временно приостанавливали работу. По информации Росавиации, это аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево).

Минобороны ранее сообщило, что российские средства ПВО ночью сбили более 100 беспилотников ВСУ. По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью (34) и Брянской областью (25). 11 дронов ликвидировали над Калужской областью, десять — в небе над Новгородской областью. Еще по семь объектов перехватили над Белгородской областью и в республике Крым. Пять БПЛА сбили над Тульской областью, четыре — над территорией Краснодарского края. По два дрона уничтожили над Волгоградской и Орловской областями.

Кроме того, по одному беспилотнику силы ПВО ликвидировали над Липецкой и Тверской областями, а также в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что утром над российскими регионами сбили 25 дронов ВСУ.