Заградотряд национальной гвардии Украины уничтожил группу солдат 144-й отдельной пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) за попытку отступить с позиций в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, подразделения бригады перебросили на замену бойцам 114-й бригады теробороны, которую вывели с территории из-за конфликта с нацгвардией.

«Минимум шесть человек личного состава недавно переброшенной в Харьковскую область 144-й бригады ВСУ были уничтожены боевиками заградотряда Нацгвардии Украины», — говорится в сообщении.

Источник отметил, что по солдатам, которые попытались отступить со своих позиций, работали снайперы и операторы беспилотников. Собеседник агентства подчеркнул, что атака украинских бойцов по сослуживцам позволила российской стороне занять необходимые позиции.

До этого сообщалось, что в районе Купянска обострился конфликт между украинскими подразделениями — солдатами 114-й бригады территориальной обороны и военнослужащими 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг».

По данным источника, военные начали целенаправленно наносить удары друг по другу, используя беспилотники, гранатометы и противотанковые мины. Отмечается, что фиксируются случаи взаимных подрывов, атак по позициям противоборствующих подразделений и сбросов взрывных устройств с дронов.

Ранее в ВСУ заявили, что женщины должны идти в армию.