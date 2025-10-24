На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский заградотряд уничтожил бригаду пехоты ВСУ за попытку отступления

ТАСС: заградотряд уничтожил солдат ВСУ при попытке отступить
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заградотряд национальной гвардии Украины уничтожил группу солдат 144-й отдельной пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) за попытку отступить с позиций в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, подразделения бригады перебросили на замену бойцам 114-й бригады теробороны, которую вывели с территории из-за конфликта с нацгвардией.

«Минимум шесть человек личного состава недавно переброшенной в Харьковскую область 144-й бригады ВСУ были уничтожены боевиками заградотряда Нацгвардии Украины», — говорится в сообщении.

Источник отметил, что по солдатам, которые попытались отступить со своих позиций, работали снайперы и операторы беспилотников. Собеседник агентства подчеркнул, что атака украинских бойцов по сослуживцам позволила российской стороне занять необходимые позиции.

До этого сообщалось, что в районе Купянска обострился конфликт между украинскими подразделениями — солдатами 114-й бригады территориальной обороны и военнослужащими 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг».

По данным источника, военные начали целенаправленно наносить удары друг по другу, используя беспилотники, гранатометы и противотанковые мины. Отмечается, что фиксируются случаи взаимных подрывов, атак по позициям противоборствующих подразделений и сбросов взрывных устройств с дронов.

Ранее в ВСУ заявили, что женщины должны идти в армию.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами