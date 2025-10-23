В ВСУ заявили, что женщины должны идти в армию

Тимочко: женщины должны идти в ВСУ, а не «прятаться за спинами мужчин»

Глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко заявил, что женщины должны идти служить в украинскую армию. Об этом он заявил в интервью изданию Telegraph.

«И я постоянно говорю: чем меньше женщины будут прятаться «за спиной» мужчин, тем меньше голосов будет за призыв женщин под давлением», — сказал он.

По мнению Тимочко нельзя считать какие-либо профессии сугубо мужскими или женскими, в том числе военное дело. Он также напомнил, что в некоторых странах женщины служат в армии, и «там не делают из этого трагедии».

10 сентября СМИ сообщили, что на Украине идет подготовка к мобилизации женщин. По данным журналистов, в бригадах уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства.

В украинской 22-й отдельной механизированной бригаде на эту должность назначена выпускница военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Дарья Мяшкур, которая за пять лет службы в ВСУ уже успела получить звание майора.

Ранее женщины в ВСУ пожаловались на домогательства со стороны сослуживцев.