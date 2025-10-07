ТАСС: украинские военные под Купянском наносят удары по своим же позициям

В районе Купянска обострился конфликт между украинскими подразделениями — солдатами 114-й бригады территориальной обороны и военнослужащими 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг». Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, военные начали целенаправленно наносить удары друг по другу, используя беспилотники, гранатометы и противотанковые мины. Отмечается, что фиксируются случаи взаимных подрывов, атак по позициям противоборствующих подразделений и сбросов взрывных устройств с дронов. Противостояние переросло в диверсионные действия, что привело к росту потерь с обеих сторон.

Собеседник агентства уточнил, что из-за таких столкновений обе бригады несут значительные потери. По его словам, ситуация достигла такой степени, что военным, находящимся поблизости, нередко «не приходится вмешиваться — стороны сами уничтожают друг друга».

До этого сообщалось, что солдаты ремонтного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ все активнее выражают недовольство решением командования перевести их в штурмовые подразделения.

Ранее украинские десантники попали в окружение на одном из участков фронта.