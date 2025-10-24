На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бои за микрорайон Корабел в Херсоне застали ВСУ врасплох

Сальдо: бои за микрорайон Херсона на Карантинном острове застали ВСУ врасплох
Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade/AP

Начало боевых действий за микрорайон Корабел на Карантинном острове в Херсоне стало неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

Как отметил глава региона, украинские военные не были готовы к активизации боев на этом направлении.

«Для противника это стало неожиданностью», — констатировал Сальдо.

Губернатор также подчеркнул стратегическое значение Карантинного острова, указав, что его контроль открывает новые возможности для воздействия на западную часть Херсона.

21 октября Владимир Сальдо сообщил о боях российских войск за микрорайон Херсона Корабел. Он уточнил, что российские военнослужащие наносят удары по позициям и целям ВСУ. Глава Херсонской области назвал Карантинный остров «инструментом тактического давления». По его словам, психологический эффект операций уже работает.

Ранее украинских военных уличили в минировании зданий в Херсоне.

