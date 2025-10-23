На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский высказался о дальнобойных ударах ВСУ по России

Зеленский: ВСУ никогда не били дальнобойным оружием по российской территории
true
true
true
close
ABACA/ABACA/Reuters

Украинская армия никогда не била никаким дальнобойным оружием, включая американское, по российской территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы никогда не использовали дальнобойное, по очень важным целям на территории России, американское оружие. Мы использовали разное, у которого есть неплохие дальнобойные возможности. Но это было сугубо на территории боевых действий», — сказал украинский лидер.

22 октября Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американских официальных кругах, сообщила, что США сняли ключевое ограничение на применение вооруженными силами Украины ракет большой дальности западного производства. Позднее президент Штатов Дональд Трамп опроверг эту информацию.

21 октября Зеленский призвал склонить Россию к мирным переговорам с помощью американских дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, над этим вопросом нужно «максимально работать» дипломатам и политическим лидерам. Зеленский утверждает, что якобы из-за угроз Tomahawk Россия проявила готовность к дипломатии, однако позже начала пытаться «отложить диалог».

Ранее Зеленский рассказал о стратегии Украины после новых санкций США против России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами