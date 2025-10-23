Зеленский высказался о дальнобойных ударах ВСУ по России

Зеленский: ВСУ никогда не били дальнобойным оружием по российской территории

Украинская армия никогда не била никаким дальнобойным оружием, включая американское, по российской территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы никогда не использовали дальнобойное, по очень важным целям на территории России, американское оружие. Мы использовали разное, у которого есть неплохие дальнобойные возможности. Но это было сугубо на территории боевых действий», — сказал украинский лидер.

22 октября Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американских официальных кругах, сообщила, что США сняли ключевое ограничение на применение вооруженными силами Украины ракет большой дальности западного производства. Позднее президент Штатов Дональд Трамп опроверг эту информацию.

21 октября Зеленский призвал склонить Россию к мирным переговорам с помощью американских дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, над этим вопросом нужно «максимально работать» дипломатам и политическим лидерам. Зеленский утверждает, что якобы из-за угроз Tomahawk Россия проявила готовность к дипломатии, однако позже начала пытаться «отложить диалог».

Ранее Зеленский рассказал о стратегии Украины после новых санкций США против России.