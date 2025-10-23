На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт оценил количество оставшихся у ВСУ истребителей

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ потеряли почти все истребители
Gleb Garanich/Reuters

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти все истребители. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Осталось немного. Они сейчас прячут и F-16, не используются французские истребители Mirage. <...> Несколько десятков единиц все-таки есть», — поделился Дандыкин.

Он добавил, что ВСУ также не использовали Су-25, которых, «видимо, давно уже нет». Также у украинской армии, вероятно, остается не более полутора десятков Су-27.

Накануне газета Expressen сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Швецию для обсуждения потенциальной сделки по передаче Киеву шведских истребителей.

Как отметил премьер Швеции Ульф Кристерссон телеканалу SVT, стороны рассмотрят сделку по «одному из лучших в мире истребителей». При этом не сообщается конкретно, о каких истребителях идет речь.

Ранее российские войска поразили подстанции, используемые для ж/д перевозок оружия и техники ВСУ.

