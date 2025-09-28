На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска поразили подстанции, используемые для обеспечения перевозок ВСУ

Минобороны: поражены подстанции, используемые для обеспечения ж/д перевозок ВСУ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие ударом поразили тяговые подстанции, которые применяют для обеспечения железнодорожных перевозок оружия и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В заявлении уточняется, что удары по военным объектам на Украине наносили оперативно-тактическая авиация и расчеты дронов группировок войск Вооруженных сил РФ. Им содействовали артиллерия и ракетные войска.

»... нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе», — говорится в сообщении.

Там добавили, что ударам также подверглись пункты временной дислокации иностранных наемников и формирований ВСУ. Цели находились в 147 районах.

Ночью 28 сентября российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также военным аэродромам на территории страны.

В Минобороны уточнили, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными дронами. По данным ведомства, целью российских военных стали объекты, которые используются в интересах ВСУ.

Ранее стало известно, сколько территорий взяли под контроль ВС России в текущем году.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами