Российские войска поразили подстанции, используемые для обеспечения перевозок ВСУ

Российские военнослужащие ударом поразили тяговые подстанции, которые применяют для обеспечения железнодорожных перевозок оружия и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В заявлении уточняется, что удары по военным объектам на Украине наносили оперативно-тактическая авиация и расчеты дронов группировок войск Вооруженных сил РФ. Им содействовали артиллерия и ракетные войска.

»... нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе», — говорится в сообщении.

Там добавили, что ударам также подверглись пункты временной дислокации иностранных наемников и формирований ВСУ. Цели находились в 147 районах.

Ночью 28 сентября российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также военным аэродромам на территории страны.

В Минобороны уточнили, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными дронами. По данным ведомства, целью российских военных стали объекты, которые используются в интересах ВСУ.

Ранее стало известно, сколько территорий взяли под контроль ВС России в текущем году.