Подразделения группировки войск «Север» за сутки нанесли поражение бригадам центра сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Нанесено поражение формированиям егерской бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и центра сил специальных операций ГУР», — сообщили в военном ведомстве.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в зоне ответственности группировки «Север» украинские войска потеряли до 180 военнослужащих и три склада материальных средств.

22 октября также сообщалось, что ВС России нанесли удар по лагерю подготовки иностранных наемников украинских войск на полигоне Гончаровский в Черниговской области. Потери противника составили до 20 военных.

В ночь на 22 октября издание «Политика Страны» написало, что в ряде украинских городов произошли взрывы. В частности, их зафиксировали в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что на ТЭЦ-5 в Голосеевском районе начался пожар.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ на Сумском направлении.