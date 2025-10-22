РИА: ВСУ потеряли около 200 бойцов при ударе по лагерю наемников под Черниговом

Вооруженные силы РФ нанесли удар по лагерю подготовки иностранных наемников украинских войск на полигоне Гончаровский в Черниговской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Потери противника составили около 200 человек живой силы», — подчеркнул источник агентства.

Он добавил, что также Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились около 10 единиц техники.

В ночь на 22 октября издание «Политика Страны» написало, что в ряде украинских городов произошли взрывы. В частности, их зафиксировали в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что на ТЭЦ-5 в Голосеевском районе начался пожар.

Также звуки взрывов раздались в Соцгороде на левом берегу реки Днепр, в городах Днепр и Запорожье. Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал, что удар пришелся по инфраструктуре.

Кроме того, многочисленные прилеты зафиксировали в Измаиле на территории Одесской области. В Каменском, расположенном в Днепропетровской области, произошла аналогичная ситуация.

Ранее в Общественной палате РФ сообщили об ударе по заводу ВСУ в Днепропетровской области.