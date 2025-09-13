На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о больших потерях ВСУ на Сумском направлении

РИА Новости: ВСУ потеряли большое количество живой силы и технику у Юнаковки
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество военнослужащих, а также технику у населенного пункта Юнаковка на Сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства рассказал, что украинские формирования готовились провести атаки в районе южнее Юнаковки. В операции приняли участие несколько штурмовых групп 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Уничтожено большое количество личного состава врага, два танка и БТР (бронетранспортер — «Газета.Ru») Stryker», — отметили в силовых структурах.

12 сентября журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что группа военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ попала в окружение в лесопосадке на юге Юнаковки. По словам источника агентства, командование данного украинского подразделения прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить снабжение.

За несколько дней до этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы РФ выбили украинских солдат из Юнаковки. Он уточнил, что из этого населенного пункта ВСУ в прошлом году вели наступление на город Суджа в Курской области.

Ранее российские бойцы нанесли удары по складам ВСУ на Сумском направлении.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами