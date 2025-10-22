Россиян предупредили о росте угрозы со стороны Украины

В России возросла угроза атак по жилым массивам из-за использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных дронов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.

«В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов», — заявил он.

По словам вице-адмирала, для повышения защищенности было принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов на территории страны.

Утром 22 октября Минобороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Средства ПВО ликвидировали по одному дрону в Орловской, Тульской и Тверской областях. В Новгородской области отразили атаку двух летательных аппаратов, в Ростовской и Псковской областях — трех в каждой. Также по три цели нейтрализовали в Крыму и над акваторией Черного моря, по четыре — над акваторией Азовского моря и в Ленинградской области, восемь — в Брянской области.

Ранее в Белгородской области сбили дрон ВСУ с надписью «с любовью для жителей».