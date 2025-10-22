На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В регионах РФ в течение ночи уничтожили более 30 беспилотников

Минобороны РФ: российские средства ПВО за ночь сбили 33 украинских дрона
Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 33 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Единичные цели сбили в Тульской, Орловской и Тверской областях. В Новгородской области отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Псковской и Ростовской областях — трех. Также по три дрона ликвидировали в воздушном пространстве Крыма и над акваторией Черного моря. В Ленинградской области и над акваторией Азовского моря перехватили по четыре беспилотника, в Брянской области — восемь.

В ведомстве уточнили, что ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа.

Утром 22 октября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об атаке украинских БПЛА на регион. По его словам, ударам подверглось одно из местных предприятий. На место происшествия направили сотрудников профильных служб.

К текущему моменту никаких сведений о пострадавших не поступало. Информация о возможных разрушениях уточняется, подчеркнул Меликов. Он добавил, что власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности людей и объектов.

Ранее в Брянской области в результате атаки дронов пострадали два человека.

Атаки БПЛА на Россию
