В Ленинградской области уничтожили три беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО три БПЛА уничтожены в Лужском районе Ленобласти», — написал он.

По словам Дрозденко, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Также утром 22 октября дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Тульскую область.

В ночь на 22 октября несколько украинских БПЛА атаковали республику Мордовию. Как рассказал глава региона Артем Здунов, в результате одно из местных предприятий получило повреждения. На место происшествия направили сотрудников экстренных служб.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские средства ПВО отразили ночную воздушную атаку на регион. В Чертковском районе был уничтожен беспилотник. При этом никакой информации о пострадавших не поступало. Кроме того, специалисты не выявили никаких разрушений.

Ранее власти Брянской области сообщили о пострадавших в результате атаки дронов ВСУ.