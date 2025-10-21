На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине признали успех ВС РФ в Купянске

DeepState: ВС РФ накопили достаточно сил в Купянске и продвигаются на юг
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска накопили достаточно сил в Купянске и продвигаются в южной направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинский аналитический проект DeepState.

«Армия России накопила достаточно войск в Купянске и продвигается на юг города», — говорится в публикации.

В DeepState уточнили, что ближайшие недели станут решающими для Купянска. ВС РФ могут накопить критическую массу пехоты, либо Вооруженные силы Украины (ВСУ) найдут резервы для стабилизации ситуации.

19 октября проект DeepState сообщал, что ВС РФ прорвались в Красный Лиман в Донецкой народной республике. Российские штурмовые группы начали заходить в город с востока.

18 октября в российских силовых структурах сообщили, что украинским солдатам на Краснолиманском направлении не выдают питание, пока они не выдвинутся на передовые позиции. По словам источника, командование находящейся на данном участке фронта 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспринимает мобилизованных бойцов как «одноразовый живой заслон» перед наступающими российскими подразделениями.

Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы РФ постепенно охватывают Красный Лиман.

СВО: последние новости
