Министр обороны Британии обратился к Путину по поводу Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили призвал президента России Владимира Путина не сомневаться, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Его слова приводит британский телеканал Sky News.

По его словам, если НАТО будут угрожать, то военный блок «будет действовать». Он призвал Москву в этом не сомневаться.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал Хили.

Министр обороны Великобритании заявил, что Лондон усиливает «как военное, так и экономическое давление» на Россию. Речь идет в том числе о санкциях против энергетического сектора и нефтяных компаний, уточнил он. Поддержка Украины будет соответствовать якобы «эскалации» со стороны Москвы, отметил глава МО Британии.

До этого Джон Хили обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, призвав его начать переговоры и остановить конфликт на Украине. Он также напомнил, что в 2025 году Великобритания предоставила Украине самый большой за всю свою историю объем военной помощи.

Ранее Министр обороны Британии анонсировал ответ НАТО на действия России.