На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Британии обратился к Путину по поводу Украины

Глава МО Британии Хили: НАТО будет поддерживать Украину, сколько потребуется
true
true
true
close
Thomas Krych/AP

Министр обороны Великобритании Джон Хили призвал президента России Владимира Путина не сомневаться, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Его слова приводит британский телеканал Sky News.

По его словам, если НАТО будут угрожать, то военный блок «будет действовать». Он призвал Москву в этом не сомневаться.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал Хили.

Министр обороны Великобритании заявил, что Лондон усиливает «как военное, так и экономическое давление» на Россию. Речь идет в том числе о санкциях против энергетического сектора и нефтяных компаний, уточнил он. Поддержка Украины будет соответствовать якобы «эскалации» со стороны Москвы, отметил глава МО Британии.

До этого Джон Хили обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, призвав его начать переговоры и остановить конфликт на Украине. Он также напомнил, что в 2025 году Великобритания предоставила Украине самый большой за всю свою историю объем военной помощи.

Ранее Министр обороны Британии анонсировал ответ НАТО на действия России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами