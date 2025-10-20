На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный рассказал о ликвидации сотен иностранных наемников ВСУ

Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили на Харьковском направлении сотни иностранных наемников, сражавшихся на стороне украинской армии. Об этом рассказал RT командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным «Джокер».

«Вели глубинную разведку и решили пойти, исходя из разведданных, в определенное место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наемников», — сообщил военный.

По его словам, было быстро принято решение и нанесен удар по противнику, когда тот этого не ожидал. В результате российские войска ликвидировали до 600 наемников, в том числе из Польши и Франции.

Накануне украинско-канадский политолог Оттавского университета Иван Качановский заявил, что на Западе говорят, что Украина побеждает в конфликте, хотя ВС РФ продвигаются вперед и готовятся взять под контроль сразу несколько городов в зоне СВО. По его словам, речь идет о Красноармейске, Мирнограде, Константиновке, Северске и Купянске.

Ранее Пушилин сообщил о прорыве многоуровневой обороны ВСУ у Новопавловки.

