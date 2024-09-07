ВСУ применили БПЛА с технологией, используемой нацистами во Второй мировой

Украинские вооруженные силы (ВСУ) начали использовать в зоне специальной военной операции новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По данным вещателя, БПЛА оснащены резервуарами с жидким металлом — смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая нагревается до температуры 2200°C.

Телеканал отмечает, что эта смесь была разработана еще в конце XIX века в Германии и впоследствии использовалась страной в Первой и Второй мировых войнах в качестве зажигательного вещества для немецких бомб.

В августе государственная корпорация «Ростех» в ходе форума «Армия-2024» показала ружейные патроны, предназначенные для уничтожения мини-дронов различных типов. Корпорацией были представлены патроны калибра 12/76 IGLA AnDr и IGLA Vector AnDr, которые способны ликвидировать низколетящие дроны за счет кинетической энергии метаемого снаряжения.

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