В Воронежской области в результате атаки БПЛА повреждено промышленное сооружение

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали как минимум четыре беспилотных летательных аппарата в двух районах Воронежской области. Обломки сбитых БПЛА нанесли незначительные повреждения одному из элементов промышленной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Россошанском и Богучарском районах сохраняется угроза новых атак с использованием БПЛА. В связи с этим на всей территории Воронежской области действует режим опасности атаки беспилотников. Власти призывают граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности и не игнорировать сигналы тревоги.

19 октября в результате удара украинского беспилотника жительница Воронежской области была госпитализирована. В тот же день губернатор региона сообщил, что силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 10 беспилотных летательных аппаратов. Сообщается о повреждениях, нанесенных обстрелом: в одном из районов взрывной волной выбило стекла в хозяйственной постройке и жилом доме.

Ранее пятеро солдат РФ получили ранения из-за удара дрона ВСУ под Белгородом.