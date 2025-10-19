Жительница Воронежской области попала в больницу после атаки БПЛА

Гусев: в Воронежской области женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ

Жительнице Воронежской области понадобилась госпитализация после атаки украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Гусев.

«В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована», — говорится в сообщении.

По словам главы области, всего системы ПВО сбили 10 БПЛА за 19 октября. Известно, что в одном из районов в результате атаки ВСУ были выбиты окна в хозпостройках и частном доме.

Сегодня днем в пресс-службе Минобороны России заявляли, что над территорией Белгородской области российские силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Один из дронов ударил по работавшему в поле трактору в районе села Казинка. Пострадал механизатор.

Ранее российский завод приостановил прием сырья из Казахстана из-за атаки дронов.