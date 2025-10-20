На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Белгородской области сообщил об атаках украинских беспилотников

Гладков: украинские БПЛА атаковали три муниципалитета в Белгородской области
Telegram-канал Настоящий Гладков

Три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, одной из целей стал многоквартирный дом в Шебекино.

«Выбиты окна в 14 квартирах и осколками посечен легковой автомобиль», — говорится в заявлении.

Из него следует, что один из дронов нанес удар по селу Старовщина в Шебекинском округе. В результате повреждения получили частное домовладение, а также легковая машина.

В Грайворонском округе после атаки беспилотника зафиксировали повреждение линии электропередачи. На этом фоне в четырех населенных пунктах — Заречье-Первое, Глотово, Козинка и Гора-Подол — произошло отключение света. Гладков подчеркнул, что сотрудники аварийных служб приступят к восстановительным работам после их согласования с министерством обороны РФ.

Кроме того, украинские БПЛА нанесли удары по хутору Плотвянка и селу Борисовка в Волоконовском районе. Здесь выявили повреждение двух частных домов, надворных построек и хозяйственной постройки.

Как отметил глава региона, к текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Воронежской области при атаке украинского дрона пострадала женщина.

