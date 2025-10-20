На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции заявили, что ЕС готов поддерживать Украину еще в течение трех лет

МИД Франции: ЕС будет поддерживать Украину еще в течение трех лет
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз будет поддерживать продление боевых действий на Украине еще в течение трех лет. Об этом сообщают «Известия».

«В ближайшие недели мы собираемся предоставить Украине средства для самообороны как минимум на три года за счет кредита, который Европейская комиссия предоставит Украине и который будет погашен в надлежащее время за счет репараций, которые Россия выплатит Украине», — поделился Барро.

Он также предложил европейским чиновникам приступить к работе над 20-м пакетом антироссийских санкций.

20 октября глава евродипломатии Кая Каллас перед началом в Люксембурге встречи глав МИД стран ЕС заявила, что согласование 19-го пакета санкций против России пройдет до конца недели.

Каллас добавила, что пакет будет согласован к саммиту стран сообщества в ближайший четверг 23 октября.

7 октября сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ планирует пополнить санкционные списки еще 120 танкерами. Таким образом, количество подсанкционных кораблей достигнет 568 единиц.

Ранее стало известно, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами