Во Франции заявили, что ЕС готов поддерживать Украину еще в течение трех лет

МИД Франции: ЕС будет поддерживать Украину еще в течение трех лет

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз будет поддерживать продление боевых действий на Украине еще в течение трех лет. Об этом сообщают «Известия».

«В ближайшие недели мы собираемся предоставить Украине средства для самообороны как минимум на три года за счет кредита, который Европейская комиссия предоставит Украине и который будет погашен в надлежащее время за счет репараций, которые Россия выплатит Украине», — поделился Барро.

Он также предложил европейским чиновникам приступить к работе над 20-м пакетом антироссийских санкций.

20 октября глава евродипломатии Кая Каллас перед началом в Люксембурге встречи глав МИД стран ЕС заявила, что согласование 19-го пакета санкций против России пройдет до конца недели.

Каллас добавила, что пакет будет согласован к саммиту стран сообщества в ближайший четверг 23 октября.

7 октября сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ планирует пополнить санкционные списки еще 120 танкерами. Таким образом, количество подсанкционных кораблей достигнет 568 единиц.

Ранее стало известно, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.