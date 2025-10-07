На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС хочет наложить санкции на компании, выдающие танкерам «фальшивые флаги»

ЕС может ввести санкции против трех компаний за поддельные флаги для танкеров
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские страны рассматривают возможность наложить санкции на три компании, которые якобы предоставляют танкерам из «теневого флота России» поддельные документы о регистрации под разными флагами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В документах говорится, что эти организации поставляли поддельные флаги Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена как минимум восьми судам, находящимся под санкциями», — указано в сообщении.

Отмечается, что новые рестрикции могут войти в 19-й пакет санкций Евросоюза.

До этого сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ планирует пополнить санкционные списки еще 120 танкерами. Таким образом, количество подсанкционных кораблей достигнет 568 единиц.

В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон на открытии саммита Европейского политического сообщества выступил с предложением задерживать в море танкеры «теневого флота», чтобы нарушить поставки нефти из РФ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз введет ограничения на передвижения российских дипломатов.

Санкции против России
