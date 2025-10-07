ЕС хочет наложить санкции на компании, выдающие танкерам «фальшивые флаги»

Европейские страны рассматривают возможность наложить санкции на три компании, которые якобы предоставляют танкерам из «теневого флота России» поддельные документы о регистрации под разными флагами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«В документах говорится, что эти организации поставляли поддельные флаги Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена как минимум восьми судам, находящимся под санкциями», — указано в сообщении.
Отмечается, что новые рестрикции могут войти в 19-й пакет санкций Евросоюза.
До этого сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ планирует пополнить санкционные списки еще 120 танкерами. Таким образом, количество подсанкционных кораблей достигнет 568 единиц.
В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон на открытии саммита Европейского политического сообщества выступил с предложением задерживать в море танкеры «теневого флота», чтобы нарушить поставки нефти из РФ.
Ранее сообщалось, что Евросоюз введет ограничения на передвижения российских дипломатов.