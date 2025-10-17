На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В зоне СВО заметили УАЗ с пулеметами времен Гражданской войны

В зоне специальной военной операции российские военнослужащие нашли оригинальный способ борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), используя пулеметы «Максим», смонтированные на базе автомобиля УАЗ. Видеозапись, демонстрирующая данное решение, привлекла внимание Telegram-канала «Военный осведомитель».

На кадрах запечатлена работа спаренных зенитных «Максимов», установленных на грузовой платформе автомобиля УАЗ «Фермер». По информации канала, данное видео демонстрирует действия мобильной огневой группы, задачей которой является защита объектов от атак дронов.

«Спарка дедовских «Максимов» в кузове УАЗ «Фермер» мобильной огневой группы ВС РФ», — отметили авторы канала.

Пулемет системы Хайрема Максима был разработан еще в 1883 году. В Советском Союзе в 1930 году на вооружение приняли его модернизированную версию образца 1910/30 года. Модернизация данной модели продолжалась вплоть до 1940-х годов. Пулемет, оснащенный ленточным питанием, обладает скорострельностью до 600 выстрелов в минуту.

Ранее в России испытали новое орудие против беспилотников.

