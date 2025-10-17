На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз намерен резко нарастить оборонные расходы

Еврокомиссия: ЕС готовится нарастить оборонные расходы до €6,8 трлн к 2035 году
Jean-Francois Badias/AP

В Евросоюзе готовятся к значительному увеличению оборонных расходов, которые, по прогнозам, достигнут €6,8 трлн к 2035 году. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью испанской газете El Mundo.

По его словам, реализация проекта будет подкреплена резким ростом инвестиций в оборонную сферу со стороны стран ЕС в ближайшие годы.

«Ожидается, что с текущего момента и до 2035 года государства-члены Евросоюза совокупно направят на оборону €6,8 трлн. При этом около половины этой суммы, приблизительно €3,4 трлн, пойдет непосредственно на военные нужды, то есть на прямые оборонные расходы», – пояснил еврокомиссар.

Кубилюс также отметил, что новые угрозы, такие как морские беспилотники, представляют опасность для всего ЕС, включая Испанию и южно-европейские страны. Он указал на то, что морские дроны могут запускаться с различных платформ, в том числе с кораблей, и двигаться по непредсказуемым траекториям.

Существующие системы наблюдения, ориентированные на обнаружение самолетов и ракет, менее эффективны против небольших целей, летящих на очень низких высотах. Более того, многие страны испытывают недостаток ресурсов для эффективного обнаружения и непрерывного отслеживания таких аппаратов.

Ранее Литва пожаловался на большие дыры в обороне стран Евросоюза.

