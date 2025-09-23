На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Литвы пожаловался на большие дыры в обороне стран Евросоюза

Глава МИД Литвы Будрис: ЕС уязвим для атак БПЛА из-за больших дыр в обороне
true
true
true
close
Министерство иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис пожаловался на «большие дыры» в обороне европейских стран. В интервью агентству Reuters он заявил, что у ЕС нет достаточного оборудования для обнаружения БПЛА.

«У нас большие дыры в обороне ЕС», — сказал он на полях Генассамблеи ООН.

Глава литовского МИД считает, что Украина должна участвовать в планах по созданию «стены дронов», поскольку Киев имеет опыт в борьбе с беспилотниками и располагает системами для отражения подобных воздушных атак.

До этого газета Politico сообщила, что у Европейского союза уйдут годы на создание с нуля собственной индустрии беспилотных летательных аппаратов. В издании подчеркнули, что решением в данном случае может стать партнерство с Украиной. В частности, европейские армии получат большую пользу от доступа к украинскому рынку производства вооружений, говорится в статье.

Кроме того, ЕС мог бы использовать Украину в качестве полигона для испытания дронов и обучения военнослужащих борьбе с ними, так как у стран Европы нет ни опыта, ни скоординированных планов по развитию данной индустрии.

Ранее на Западе назвали Россию лидером в гонке беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами