Глава МИД Литвы пожаловался на большие дыры в обороне стран Евросоюза

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис пожаловался на «большие дыры» в обороне европейских стран. В интервью агентству Reuters он заявил, что у ЕС нет достаточного оборудования для обнаружения БПЛА.

«У нас большие дыры в обороне ЕС», — сказал он на полях Генассамблеи ООН.

Глава литовского МИД считает, что Украина должна участвовать в планах по созданию «стены дронов», поскольку Киев имеет опыт в борьбе с беспилотниками и располагает системами для отражения подобных воздушных атак.

До этого газета Politico сообщила, что у Европейского союза уйдут годы на создание с нуля собственной индустрии беспилотных летательных аппаратов. В издании подчеркнули, что решением в данном случае может стать партнерство с Украиной. В частности, европейские армии получат большую пользу от доступа к украинскому рынку производства вооружений, говорится в статье.

Кроме того, ЕС мог бы использовать Украину в качестве полигона для испытания дронов и обучения военнослужащих борьбе с ними, так как у стран Европы нет ни опыта, ни скоординированных планов по развитию данной индустрии.

Ранее на Западе назвали Россию лидером в гонке беспилотников.