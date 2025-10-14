На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский анонсировал «серьезную новость» на следующей неделе

Зеленский анонсировал «серьезную новость» по обороне на следующей неделе
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой оборонной договоренности с одной из европейских стран, которая будет оглашена на следующей неделе. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он сообщил, что глава МИД Украины Андрей Сибига докладывал о задачах на европейском направлении, а дипломаты офиса президента – о состоянии переговоров по вопросам обороны.

«Дипломаты офиса [президента Украины] также докладывали по нашим оборонным договоренностям с одной из стран. Мы готовим серьезную новость на следующую неделю именно с одним из наших партнеров в Европе», — заявил Зеленский.

До этого постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что 15 октября Вашингтон сделает крупное объявление по поводу поставок оружия Украине. Уитакер отметил, что «если Украина должна получить все необходимое для своей защиты, самый быстрый и практичный способ помощи союзников – инвестировать в PURL (Prioritized Ukraine Requirements List)».

Ранее Зеленский заявил, что «Москва позволяет себе эскалацию».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами