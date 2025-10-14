В США анонсировали «крупное объявление» по оружию для Украины

Постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что 15 октября Вашингтон сделает крупное объявление по поводу поставок оружия Украине. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Постпред подчеркнул, что страны Южной Европы должны активнее оказывать Украине военную помощь, особенно в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая подразумевает покупку американского оружия для Украины за счет Евросоюза.

Уитакер отметил, что «если Украина должна получить все необходимое для своей защиты, самый быстрый и практичный способ помощи союзников – инвестировать в PURL».

«Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участия, сделать это», — заявил Уитакер.

До этого газета Kyiv Post сообщала, что Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

Ранее в Британии заявили, что Зеленский попробует изменить мышление Трампа.