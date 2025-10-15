Шеф Пентагона анонсировал увеличение «огневой мощи» Украины

Украина получит «огневую мощь». Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, не уточнив, идет ли речь о ракетах Tomahawk, слова министра передает телеканал CNN.

«Огневая мощь - вот что идет (на Украину – «Газета.Ru»)», — сказал он.

По мнению Хегсета, «обязательства», взятые европейскими странами по покупке американского оружия для Украины, вскоре превратятся в «возможности» для ВСУ.

При этом, сообщает CNN, вопрос о Tomahawk для Киева не включен в повестку дня встречи НАТО.

«Хотя ракеты являются одним из ключевых вопросов при обсуждении вопроса укрепления обороны Украины, этот вопрос не был включен в повестку дня обсуждения в Брюсселе в среду», — передает канал.

Закупки оружия Европой осуществляются в рамках новой инициативы «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL), в рамках которой на военную технику для Украины уже выделено 2 миллиарда долларов, напоминает CNN.

13 октября агентство Bloomberg писало, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

При этом глава МО ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия примет окончательное решение о возможной покупки ракет Tomahawk для Украины после того, как администрация президента США Дональда Трампа прояснит ситуацию с потенциальными поставками этого вида оружия Киеву.

Ранее Трамп заявил, что его политика направлена на прекращение войн и работает.